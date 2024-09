Omstridt Rejsekort-app åbner for alle: Men den bliver stadig undersøgt

Rejsekort og Rejseplan har åbnet deres app for alle rejsende over 18 år. Det sker, mens Datatilsynet stadig undersøger appens håndtering af personoplysninger, skriver Ritzau.

Appen, som blev lanceret i april, krævede tidligere, at brugerne skrev sig op for at få adgang. Nu kan alle bruge den uden forudgående tilmelding.

Datatilsynets jurist Allan Frank udtaler til DR, at det er "lidt friskt" at åbne appen, mens undersøgelsen pågår. Han understreger dog, at Rejsekort som dataansvarlig selv skal vurdere lovoverholdelsen.

Kundedirektør Jens Willars siger til DR, at man vil rette ind, hvis undersøgelsen viser behov for det.

Den er tidligere blevet kritiseret for at bede brugere, som har en iPhone, om lov til konstant at kende deres lokation - også når appen ikke bruges.



På sigt vil det fysiske rejsekort blive udfaset - hvornår er endnu uvist.