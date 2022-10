Om 13 år er det slut med at købe benzin- og dieselbiler

EU-Parlamentet og EU's medlemslande er torsdag blevet enige om at indføre et forbud imod salg af nye diesel- og benzinbiler fra 2035.



EU-Parlamentet stemte for et forbud imod nye co₂-udledende biler tilbage i juni. Men forslaget har ventet på den endelige godkendelse fra medlemslandene og EU-Kommissionen.

- Denne aftale er gode nyheder for bilister. Biler, som ikke udleder CO₂, vil blive billigere, og det vil gøre dem nemmere at få råd til og adgang til, siger EU-Parlamentets hovedforhandler Jan Huitema.

100 procent mindre CO₂

Aftalen går på, at nye biler skal udlede 100 procent mindre CO₂ i 2035, og 55 procent mindre, end de gør i dag, i 2030.

EU havde i forvejen et mål om, at nye biler, som blev solgt i 2030, skulle udlede 37,5 procent mindre CO₂.

De tre parter blev også enige om, at EU skal lave et forslag til, hvordan biler, som kører på CO₂-neutralt brændstof, kan blive solgt efter 2035.

- Jeg tror, at vi kan udnytte den teknologiske forandring. Den tidslinje, vi forestiller os, vil også være opnåelig for bilfabrikanter, skriver den tjekkiske industriminister, Jozef Sikela, i en udtalelse fra EU ifølge nyhedsbureauet dpa.

Et mindre bilfirma kan forhandle sig til et lavere mål, end de store bilfirmaer indtil 2036. Her vil de også blive ramt af kravet om 100 procent mindre CO₂-udledning.

Ikke et forbud mod gamle biler

Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO₂-udslip i EUs 27 medlemslande. Transportsektoren som helhed står for omkring en fjerdedel.

Forbuddet er den første lov, som er blevet endeligt vedtaget fra en større pakke, som skal begrænse EU-landenes CO₂-udledning.

Nu, hvor loven er endeligt vedtaget, skal de enkelte medlemslande vedtage loven i deres egne lande.

Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om et forbud imod at køre i biler, som udleder CO₂, ifølge dpa. i EU i 2035

Et forbud imod diesel- og benzinbiler i EU kan træde i kraft om 13 år.