Østjyske street food-markeder åbner ikke

Randers Street Food åbner op for servering d. 30. april kl. 11.30.

Bodega venter også med at åbne

Men street food-markederne er ikke de eneste i Østjylland, som ikke åbner på onsdag.

På Vesterbros Bodega i Randers ved de heller ikke endnu, hvornår de igen slår dørerne op for gæsterne, selvom de har lov at åbne allerede fra på onsdag den 21. april.

De synes nemlig fortsat, at der er for mange restriktioner.

- Hvis vi skal gå efter de afstandskrav, som er meldt ud, så kan der være 25 mennesker herinde, og det er for lidt i forhold til, at vi økonomisk også skal have det til at kunne rulle rundt, siger Mona Johansen, der er en af indehaverne af værtshuset, til TV2 ØSTJYLLAND.

Serveringsstederne får lov til at åbne med et arealkrav på 2 m2 for siddende servering og 4 m2, hvis der ikke siddes ned.