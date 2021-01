Østjyske politikere: Derfor er vi ikke med i minkaftalen

Og det er netop en af grundene til, at Alternativet ikke er med i aftalen, fortæller Alternativets erhvervsordfører, der ligeledes er valgt i Østjyllands Storkreds, Torsten Gejl, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er jo klart, at man skal have en ordentlig erstatning, men at man bruger den her situation til at få forgylde minkavlerne, hvoraf mange er i dyb gæld, til at de kan tilbagebetale hele deres gæld, det synes vi er fuldstændig ude af proportioner, siger han og fortsætter:

- Vi har simpelthen overkompenseret minkavlerne totalt. Jeg tror, at de borgerlige partier, socialdemokraterne, har brugt den her kæmpe opmærksomhed, der har været på det her spørgsmål til simpelthen at købe alt for dyrt betalte stemmer hos minkavlerne.