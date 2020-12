Østjyske pakkeshops bugner: - Det er gået helt amok efter Black Friday

- Jeg synes, at vi er gode til at få dem til at købe noget med, når de kommer for at hente deres pakker. Om det så lige er mere i år end sidste år, det er svært at sige noget om på nuværende, siger Rosa Benkjær.

Men hos Nørrebros Kiosk i Horsens har de også været nødt til at slå hælene i jorden og sørge for, at de forbliver en kiosk og ikke bare en pakkeshop.

- Jeg vil klart sige, at det kræver noget disciplin at være pakkeshop, for man skal passe på, at det ikke overtager ens forretning. Derfor har jeg også valgt kun at have GLS-pakker. Jeg skal jo ikke kun være en pakkeshop, jeg skal også have en butik, siger Rosa Benkjær