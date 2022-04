Østjysk VM-bronze: - Man bliver bedre, når man spiller mod eliten

Guldmedaljen fra 2019 blev skiftet ud med en bronzefarvet, og selvom det lyder som to trin ned ad medaljeskamlen, så føles det ikke sådan for Jørgen Hansen:

- Der er så hård konkurrence. Det er marginalerne, der gør om man skal spille finale eller ej, siger han.

- Vi er alle sammen rigtig glade og godt tilfredse med vores medalje, og at vi endnu engang blander os i toppen.

Bronze kan skabe interesse

Det er også et tilfreds bridgeforbund, der ser en unik mulighed for at sætte fokus på tankesporten i kølvandet på præstationen ved VM i Italien.

- Det her kan være med til at styrke interessen for bridge i Danmark, siger direktør for Danmarks Bridgeforbund, Charlotte Fuglsang.