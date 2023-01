Østjysk profil vil være formand for Nye Borgerlige

Nye Borgerlige holder ekstraordinær generalforsamling 7. februar, hvor ny formand efter Pernille Vermund skal vælges.

Det har partiets hovedbestyrelse tirsdag aften besluttet efter et møde, oplyser Pernille Vermund.

Samtidig har folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen meldt sig som kandidat til formandsposten. Han er foreløbig den eneste kandidat.

- Det er Lars Boje Mathiesen, som har sagt ja til at være en af dem, der kan komme i spil som formand og klar til at påtage sig det her ansvar, siger Pernille Vermund.

Hun vil selv ikke "blande sig i", hvem der vælges som formand og vil heller ikke stemme, hvis der skulle være flere kandidater.

Pernille Vermund siger dog, at Lars Boje vil være "et godt bud" på en formandskandidat.

Lars Boje er blandt andet partiets finansordfører. Han blev valgt til Folketinget i 2019, og ved valget i december opnåede han som kandidat i Østjyllands Storkreds genvalg med 11.150 personlige stemmer.

For præcis en uge siden meddelte Pernille Vermund, at hun ikke længere skal være formand for Nye Borgerlige. Det skyldes, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Hun har været formand for partiet siden dets stiftelse i 2015.

Partiets formand vælges af de delegerede på det årlige årsmøde 28. oktober, men i stedet for at vente til efteråret har hovedbestyrelsen på 17 medlemmer vedtaget, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Formandskandidater kan melde sig indtil 14 dage før generalforsamlingen.

