Østjysk politiker ånder lettet op: Klar til en ny start for samarbejdet med USA

- Diplomati i stedet for twitter-skandaler. Lov og orden. Almindelig anstændighed. Det er chokkerende at sige det, men det glæder jeg mig allermest til, siger Michael Aastrup Jensen.

Selvom Joe Biden ikke er den perfekte præsident med hans høje alder taget i betragtning, mener Michael Aastrup Jensen dog stadig, at danskerne kan ånde lettet op.

- Vi får nu en præsident, som har de samme holdninger som os i forhold til klimaet. Det vil sige, at danske og østjyske virksomheder får et kæmpe potentiale for at få endnu flere ordrer fra USA, der har et stort arbejde foran sig med hensyn til bekæmpelse af klimaforandringer, mener Michael Aastrup Jensen.