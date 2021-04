Østjysk patientforening jubler: Besøgsrestriktioner på hospitaler ophæves

Afstandskravet på to meter bevares på hospitalerne. Dette betyder i praksis, at der stadigvæk er en meget begrænset adgang for besøgende og ledsagere på hospitalsafdelingerne. Derfor er Alzheimerforeningen fortsat helt tryg ved besøgsreglerne.

- Vi er ikke bekymrede. Jeg håber, at folk tænker sig om, men jeg tror ikke, at der er ret mange, der vil komme mere end et par stykker, siger Conny Flensborg.

Muligheden for at opretholde særlige begrænsninger på lokale afdelinger eller områder gælder stadigvæk.

Besøgende opfordres til fortsat at begrænse antallet af besøg til et minimum. Derudover opfordres alle udefrakommende til at passe på patienter og personale på hospitalerne.