Østjysk partistifter erkender svigt forud for Alternativets fald

Han kalder karaktertrækket for sin "akilleshæl" og mener at kunne aflæse i meningsmålingerne, at nedturen for partiet for alvor tog fat nogenlunde på samme tid.

Han blev på et tidspunkt afbilledet som tyren Ferdinand af en karikaturtegner på grund af sin konfliktskyhed, selv om han ikke selv vil bruge det ord.

- Jeg har konfronteret langt de fleste personer, jeg skulle i situationerne. Men i bogen påpeger jeg, at der har været nogle meget specifikke konflikter, jeg burde have taget, før jeg gjorde det, siger han.

Fremstod "halvhjertet"

Alternativet gik tilbage ved valget i 2019, og Elbæk fik en personlig vælgerlussing. I en evaluering erkendte partiet flere fejl.

Det drejede sig om interne konflikter, rivalisering, mediefokus på dårlige sager samt udfordringer med at forklare, hvorfor Elbæk skulle være statsminister.

Under stort pres havde han ellers besluttet sig for at stoppe som partileder, men et halvt år efter at han skulle være stoppet, stillede han i stedet op som kandidat til at blive statsminister.