Østjysk overblik: På disse afdelinger risikerer sygeplejerskerne at skulle strejke

Chefforhandler for Danske Regioner: - Jeg er ærgerlig over at DSR varsler strejke

Strejkevarslet kommer, efter at et lille flertal af DSR's medlemmer tidligere har stemt nej til den nye overenskomstaftale.

Utilfredsheden har især at gøre med lønnen, som ifølge sygeplejerskerne er for lav.



- Vi ønsker på den måde at lægge et pres på både regioner og kommuner for at få dem tilbage til forhandlingsbordet med henblik på at finde en løsning, som vi kan få opbakning til, sagde Grete Christensen, formand for DSR, torsdag formiddag til Ritzau.

Anders Kühnau (S), der både er regionsrådsformand i Region Midtjylland og chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet, ærgrer sig over situationen.

- Jeg er ærgerlig over at Dansk Sygeplejeråd varsler strejke. Det er et lille flertal, der har stemt nej. Men nu skal vi kigge nærmere ned i varslet, også venter vi på at blive indkaldt til en forhandling, siger han.