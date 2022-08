Østjysk K-politiker drømmer om ministerpost: - Ja, helt klart

- Ja, det gør jeg da helt klart. Altså... det tror jeg alle, der går ind i politik, drømmer om. Prøv at tænk dig at få lov til at have ansvaret for et område. Nu koncentrerer jeg mig rigtig meget om erhverv, økonomi, klima og miljø, og inden for de felter, vil det da være en kæmpe ære at få lov at blive en del af det, siger hun direkte adspurgt om ministerdrømmene.

Hun slår dog fast, at det ikke er det primære fokus i første omgang, når der på et tidspunkt bliver udskrevet valg.