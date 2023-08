Østjysk gigant laver stort underskud

Vestas får underskud på 857 millioner kroner i andet kvartal efter positivt resultat i årets første kvartal.



Forstoppede forsyningskæder og stigende udgifter skabte i løbet af sidste år udfordringer for den danske vindmølleproducent Vestas.

Men efter et første kvartal med plus på bundlinjen ser der fortsat ud til at være udfordringer for Vestas.

I andet kvartal havde selskabet et underskud på godt 857 millioner kroner. Det viser regnskabet for andet kvartal, som er blevet offentliggjort onsdag morgen.

Det er omtrent samme niveau som andet kvartal i 2022, hvor selskabet tabte omkring 887 millioner kroner efter skat.

Underskuddet for hele 2022 endte på omkring 11,7 milliarder kroner.