Østjylland får ny chef i toppen af politiet

Efter 7,5 år siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe farvel til Østjyllands Politi. Afløseren er allerede fundet og bliver Karsten Hansen, der kommer fra den samme stilling i Nordjyllands Politi.

Karsten Hansen overtager ansvaret for den politioperative del af organisationen i Østjyllands Politi per 1. september.

Han skriver på Linkedin, at opgaven i Østjylland er "så spændende og personligt udfordrende", at han ikke kunne modstå fristelsen til at sige ja.