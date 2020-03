Østjylland badet i tæt tåge - sol i eftermiddag

Flere steder i Østjylland er lige nu indhyllet i en tæt tåge, og sigtbarheden er nogle steder meget lav.

Men tågen letter i løbet af dagen. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det begynder at løsne lidt i tågen vestover, men vi har en forventning om, at der er tåget her i løbet af formiddagen, og så skulle der komme sol over middag, siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Hun fortsætter:

- Når først tågen er væk, er der ikke rigtig nogen skyer, og så ser det pænt ud resten af dagen.

Ingen trafikale problemer

Selvom tågen også ligger over blandt andet motorveje og andre større veje, har der ikke været trafikale problemer lørdag morgen.

- Vi har hørt lidt om, at der er tåget, men der har ikke været nogen problemer overhovedet, siger Stine Hansen, vagthavende hos vejdirektoratet. Hun opfordrer til, at man kører forsigtigt.

- Man skal altid køre efter forholdene, siger hun.

Hvis man vil ud og nyde solen i denne weekend, er det bedst at gøre det i dag, når tågen letter.

- I morgen bliver det regnvejr, siger Trine Pedersen fra DMI.