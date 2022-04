Østjyderne er købelystne - men sælgerne holder på sommerhusene

De sommerhuse, der er, når ofte kun lige at komme til salg.



- Køberne er hurtige på aftrækkeren. De har været vidne til et hektisk sommerhusmarked de seneste år, og det er kun blevet mere hektisk af, at der er færre sommerhuse til salg, siger Troels Gravgaard, partner og ejendomsmægler i John Frandsen Ebeltoft, Kolind og Rønde.



Fra lange liggetider til budrunder

Ifølge mæglerne er det sælgers marked. Derfor er der også mange af sommerhusene, der bliver solgt til overpris.

I marts 2020 kostede et dansk sommerhus i gennemsnit kun 16.500 kroner per kvadratmeter. Nu er prisen oppe på 21.800 kroner – altså knap en tredjedel højere.



- Det lille udbud holder priserne oppe. Vi har lige solgt en over prisen, hvor der var seks købere til samme sommerhus. Det er noget mere end normalt, siger Mikael Lykke Sørensen.



Og det betyder også, at sommerhuse, der inden corona ville have lange liggetider, ryger på ingen tid.

- Vi havde et sommerhus, der var til salg inden corona, der lå længe. Det endte med at blive solgt i en budrunde. Folk er blevet mindre kræsne og har indset, at de er nødt til at slå til, siger Troels Gravgaard.