Østjyder splittet: Hvad gør vi til jul?

- Jeg synes, det er en rigtig god ide at revurdere, om det er en god ide at rejse fra den ene del af landet til den anden del, sagde regionsrådformand Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND tidligt tirsdag morgen.

Den nyhed sætter især de østjyder, der hvert år rejser fra København og hjem til familier i vores del af landet for at fejre jul, i et kæmpe dilemma.

- Jeg bor og arbejder i København, som den eneste fra min familie, der bor i Malling. Min plan er at blive testet torsdag aften og selvisolere mig selv indtil søndag morgen, hvor jeg tager et tog hjem klokken syv. Men skulle kommunegrænserne lukke så har jeg allerede lavet en plan b med en god veninde og hendes kæreste. Men det er en svær tid, fortæller Anne M. Lykkegaard.

- Jeg har en datter på Island og en søn i København og så længe broen ikke lukker, så er planen, at vi kører over og henter dem, når vores datter lander i København. Hvis de lukker broen, så kan vi intet gøre. Det er ikke sådan, at vi går grædende i seng, men det ville være en meget underlig ting, og det ville være første gang, vi skulle være uden dem til juleaften, fortæller Mette Hvid Hansen, Spentrup.

Og det to er ikke alene. Flere østjyder har kommenteret TV2 ØSTJYLLANDS opslag, hvor de fortæller om deres tanker op til julen.