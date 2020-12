Østjyder er splittede: Hvad gør vi til jul?

- Jeg synes, det er en rigtig god ide at revurdere, om det er en god ide at rejse fra den ene del af landet til den anden del, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND tidligt tirsdag morgen.

Den nyhed sætter især de østjyder, der hvert år rejser fra København og hjem til familier i vores del af landet for at fejre jul, i et kæmpe dilemma.

- Jeg bor og arbejder i København, som den eneste fra min familie, der bor i Malling. Min plan er at blive testet torsdag aften og selvisolere mig selv indtil søndag morgen, hvor jeg tager et tog hjem klokken syv. Men skulle kommunegrænserne lukke, så har jeg allerede lavet en plan b med en god veninde og hendes kæreste. Men det er en svær tid, fortæller Anne M. Lykkegaard.