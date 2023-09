Ørredfilet tilbagekaldt efter fund af listeria

Agustson tilbagekalder varmrøget dansk ørredfilet efter fund af listeria.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Produktet er solgt i Rema 1000-butikker over hele landet. Det anbefales at kassere varen eller levere den tilbage til butikken, hvor den er købt.

Helt specifikt er der tale om produkter på 80 gram med bedst før dato fra den 8. september og frem til den 10. oktober.

Listeria er en fødevarebåren bakterie. Bakterien findes overalt og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer.

Bakterien kan forårsage hovedpine, feber, diarré og influenzalignende symptomer.

De fleste vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge af den.

Symptomer på smitte kan komme få dage efter indtagelsen af bakterien og helt op til to måneder efter. Det er dog oftest normalt at blive syg efter to til tre uger.

50 om året bliver syge

Når der er listeria i en fødevare, er det oftest et tegn på, at varen ikke har været varmet godt nok op. Det betyder, at de naturlige listeriabakterier kan overleve.

Det kan også blive overført, efter at det er blevet opvarmet, eksempelvis ved, at der er listeriabakterie på en af maskinerne i produktionsområdet.

Ifølge Fødevarestyrelsen bliver cirka 50 personer syge af listeria om året.

I Fødevarestyrelsen er et fødevareberedskab, der arbejder med at opklare fødevarebårne sygdomsudbrud. Det gør det i samarbejde med blandt andet Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet.