Økonom ser robust boligmarked inden deadline for låneindgreb

Selv om Jeppe Juul Borre ikke ser behov for et indgreb nu, kan den økonomiske situation dog hurtigt skifte.

Han peger på, at vi for et halvt år siden stod med en afmattende økonomi, der skrumpede. Nu buldrer den derimod frem.

- Med det vil jeg sige, at situationen ved økonomien hurtigt kan ændre sig. I og med at det er gået så hurtigt, er der ingen selvsikkerhed, og det står ikke mejslet i sten, at det vil fortsætte.

- Der er stadig en iboende risiko forbundet med pandemien. Man skal være opmærksom på, at billedet hurtigt kan ændre sig igen, siger økonomen.

Det Systemiske Risikoråd holder sit næste møde 27. september.