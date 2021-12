Øjenlæger: Forbyd det farlige fyrværkeri

Der er ikke politisk opbakning til at forbyde affyring af fyrværkeri hos private fuldstændigt.

Derfor mener Peter Jeppesen, at et forbud mod særligt farlige typer fyrværkeri ville mindske omfanget af skader, uden at der sker et komplet forbud.

- Det, som har givet de mest alvorlige øjenskader, er batterierne og raketterne. Så hvis man skulle udvide et forbud mod ulovlig fyrværkeri, er det dér, man bør sætte ind, siger han.