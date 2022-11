Øget risiko for fugleinfluenza hos danske fugle

Risikoen for at danske fugle får fugleinfluenza er steget, og det får nu Fødevarestyrelsen til at råbe vagt i gevær. Tirsdag har de besluttet at hæve trusselsniveauet fra lav til middel, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Den ændrede trusselsvurdering kommer efter, at der de seneste uger er set en markant stigning af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger i Europa.

Særligt i Tyskland, Holland og Frankrig.

Alene siden august er der fundet tilfælde af fugleinfluenza hos omkring 150 besætninger og 500 vilde fugle i Europa.

Myndighederne har også opdaget tilfælde hos vilde fugle herhjemme. Dertil blev en hobbybesætning på Als i Sønderjylland ramt i slutningen af oktober. Her skulle 70 høns aflives.

- Med de seneste mange fund i både naturen og i besætninger tæt på Danmark vurderer vi, at der er en stigende risiko for, at smitten kan ramme andre danske besætninger, siger Camilla Brasch Andersen, kontorchef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.