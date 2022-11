Øboere strandet på grund af storm

Det kan være nødvendigt at tjekke sejlplanen en ekstra gang inden afgang. Flere færger i Østjylland melder nemlig om aflysninger på grund af det kraftige blæsevejr.

Det er ikke første gang, at voldsom blæst er skyld i ændrede sejlplaner, og de næste dage ser vejret også ud til at få betydning for flere af de østjyske sejlruter.

For nogle kommer det til at betyde en ekstra dag på eller væk fra fastlandet. Få overblikket nedenunder.