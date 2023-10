Ø-Uber på vej: Vil fjerne taxilov på småøer

Taxiloven vil med et nyt lovforslag fra regeringen sættes ud af spil på de små øer, og det vil åbne op for "Ø-Uber", ved at lokale øboere kan køre med passagerer mod betaling.



Konkret vil det betyde, hvis lovforslaget vedtages, at krav om chaufførtilladelse og taxameter vil bortfalde på alle ikke bro- eller landfaste øer, det skriver transportministeriet i en pressemeddelse.

- Nu fjerner jeg simpelthen taxiloven på langt de fleste øer, så de lokale får mulighed for at løse de kørselsbehov, der er, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i pressemeddelelsen.

Ifølge transportministeren er kravene i taxiloven på nuværende tidspunkt for stramme, og det medfører, at transportbehovene på de små øer ikke bliver dækket.

Og den analyse er transport- landdistriks og øordfører i Liberal Alliance Jens Meilvang enig i. Han har også tidligere foreslået at tillade Uber i yderområderne.

- Ude på småøerne får vi tilbagemeldinger om at der ikke er taxabetjening, så vi er nødt til at finde en løsning hvor turister og borgere kan komme rundt på øerne, og jeg synes det her er en meget god og enkel måde at gøre det på, siger Jens Meilvang

Ø-Uber

Tilbage i 2017 lukkede kørselstjenesten Uber i Danmark, fordi virksomhedens forretningsmodel blev gjort ulovlig med taxiloven, som regeringen altså nu vil lempe på småøerne.



- Der er nogen, som er begyndt at kalde det Øber eller Ø-Uber. Men det er et initiativ, vi tager, fordi der er områder af Danmark, særligt på småøerne, hvor man ikke kan få tingene til at fungere, hvis ikke man gør det her, fortæller transportministeren til Ritzau.

Det er et krav, at der på de øer, hvor taxilovens regler fjernes, ikke i forvejen er taxibetjening, og der er i regeringens forslag lagt op til, at kommunalbestyrelserne selv skal søge hos Transportministeriet for at blive omfattet af en ændret taxalov, når lovforslaget stemmes igennem.

Bliver lovforslaget vedtaget, kan det træde i kraft fra årsskiftet.