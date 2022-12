Nyvalgt østjyde: - Jeg har gåsehud

Tobias Grotkjær Elmstrøm, der er nyt folketingsmedlem for Moderaterne - og partiets spidskandidat i Østjylland - er en glad mand i aften.

- Jeg har fået gåsehud. Det er en meget stor aften, det her. Det er virkelig stort, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er samlet med sine partifæller til et gruppeseminar på Egelund Slot i Fredensborg tirsdag aften. Og stemningen løftede sig gevaldigt, da nyheden om, at Moderaterne skal indgå i en ny regering, kom.

- Der er rigtig god stemning. Det er jo det, vi er gået til valg på - at få en bred regering henover midten, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm og tilføjer:

- Jeg er for uprøvet i politik til at kunne sige, at jeg regnede med, at det ville lykkes, men jeg håbede på det. Det er det, Danmark har brug for, mener jeg, siger han.

Tobias Grotkjær Elmstrøm fortæller, at Lars Løkke Rasmussen og Jakob Engel-Schmidt lige nu er på vej til Egelund Slot.

- Vi er løbende blevet briefet i Folketingsgruppen om regeringsgrundlaget, men vi har selvfølgelig endnu ikke hørt det ned i de mindste detaljer, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Flertalsregering

Den kongelige undersøger Mette Frederiksen (S) var tirsdag aften på Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, at hun er klar til at danne en regering.

- I morgen præsenterer vi en regering, der består af Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, sagde Mette Frederiksen efter at have været hos dronningen.

De tre partier bliver med 89 mandater reelt en flertalsregering, da de nordatlantiske mandater traditionelt blander sig uden om dansk indenrigspolitik.

Flertalsregeringer er en sjældenhed i dansk politik, hvor der ofte er mindretalsregeringer. Regeringen vil dog stadig søge brede aftaler.

- Vi vil aktivt afsøge og afdække, om vi kan lave bredere flertal end det, vi præsenterer i kraft af os selv.

- Der er masser af kompromisser, men endnu vigtigere er der masser af ambitioner, siger Mette Frederiksen.

Regeringsgrundlag onsdag - ministre torsdag

Et regeringsgrundlag præsenteres onsdag klokken 12 af de tre partiledere, mens selve regeringen - herunder ministrene - præsenteres torsdag.

Det er endnu uvist, hvad de tre partier er enige om i regeringsgrundlaget, hvilket vil blive læst med en tættekam, da regeringen vil bestå af tre partier med forskellige ideologiske udgangspunkter.

- Det bliver et arbejdsfællesskab, for det er klart, at når så forskellige partier går i regering sammen, betyder det ikke, at vi er enige om alt.

- Men vi vælger at gå ind i et arbejdsfællesskab med hinanden, fordi vi vurderer, at det er det bedste for vores land, siger Mette Frederiksen.