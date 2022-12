Nyt tiltag: Vil finde overlevende fra havneulykker

Er du faldet i havnen og har været tæt på at drukne? Så er du ikke den eneste. Tal viser ifølge Trygfonden, at mere end hver fjerde har været tæt på at drukne. Trygfonden efterlyser nu folk, der har prøvet af falde i havnen, men har fået reddet sig selv op eller har fået hjælp til at blive reddet.

Deres oplevelser og erfaringer vil fungere som vigtig viden i en ny indsats, som skal forebygge drukneulykker i danske havne, lyder det i en pressemeddelelse fra Trygfonden.

- Vores drukneprognoser for 2021 og 2022 tyder desværre på, at antallet af drukneulykker i havne er stigende. Det skal vi have gjort noget ved. Både ved at kigge på indretningen af havnene, så vi kan undgå, at folk falder i, og ved at skabe flugtveje, så folk kan komme op igen, hvis det alligevel går galt, siger René Højer, projektchef i Trygfonden.

Drukneulykker i havne i Østjylland 2001-2020