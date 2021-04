Nyt studie: Tidligere coronasmittede i forhøjet risiko for alvorlig sygdom og dødsfald

Han fortsætter med at forklare, at deres undersøgelse viser, at alle, der har været smittet, har 60 procent højere risiko end normalt for at dø i seks måneder efter diagnosen, hvis man sammenligner med ikke-smittede.

- Det her er kun toppen af isbjerget, siger Ziyad Al-Aly med henvisning til det globale antal dødsfald på omkring 3,2 millioner.

Ifølge professoren er der ikke anden måde at undgå eftervirkningerne end ved at forsøge ikke at blive smittet.

Studiet bygger på data fra 87.000 amerikanske covid-19-patienter. 74.435 af dem er blevet behandlet i det amerikanske sundhedssystem for veteraner, 'Veterans Health Administration'.

Understreger alvoren

Virolog Allan Randrup Thomsen mener, at studiet understreger, at covid-19 er en alvorlig sygdom.

- Det viser, at der er risiko for alvorlig sygdom og død, selv hvis man ikke har været indlagt og særligt syg, mens man var smittet, lyder det.

Nogle af de symptomer, der blev observeret i studiet, var blandt andet lungesygdomme, forhøjet blodtryk og påvirkninger på centralnervesystemets funktioner.

Og det er alle sammen alvorlige eftervirkninger, mener virologen:

- Det er ikke bare et spørgsmål om at overleve den akutte fase af covid-19, men også at overleve på længere sigt.