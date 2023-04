Nyt mærke skal guide til grønnere valg i supermarkedet

Mad og drikke er nødvendigt for kroppen, men hele fødevaresystemet står for en stor andel af drivhusgasudledningen. Ifølge FN's Klimapanel kan det være helt op til 37 procent af den globale klimabelastning.

Danmark er nu rykket et skridt nærmere et nyt klimamærke på dagligvarer fra mælk til oksekød. Der blev truffet beslutning om mærket sidste år, og nu er en ekspertgruppe så kommet med sine anbefalinger.

Svært at vide uden hjælp

Ifølge fødevareminister Jacob Jensen (S) vil forbrugerne gerne spise mere klimabevidst. Men det kan være svært at vide, hvor meget varerne belaster klimaet, når man står nede i supermarkedet.

- Nu vil jeg glæde mig til at dykke ned i anbefalingerne, så vi kan tage det sidste og afgørende skridt i retningen mod at få klimamærket ud i vores dagligvarebutikker og forhåbentlig inspirere andre lande til at kigge i vores retning, siger han i en pressemeddelelse.

Gruppen skulle oprindeligt have afleveret sine anbefalinger inden jul. Men det blev udskudt på grund af folketingsvalget og regeringsdannelsen, og derfor modtog ministeren altså først anbefalingerne torsdag.

Ikke obligatorisk

Han vil nu nærlæse dem, men deres videre færd er han dog ikke nødvendigvis herre over. Det er nemlig ikke muligt at indføre et obligatorisk nationalt klimamærke, og det bliver altså frivilligt.

Hos erhvervslivet støtter man anbefalingerne til det nye mærke. Ifølge Dansk Industri, der har været med i ekspertgruppen, er et officielt klimamærke et godt supplement til de officielle kostråd.

- Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og lykkes med at reducere klimabelastningen af danskernes forbrug, er det afgørende, at vi samarbejder og finder løsninger i fællesskab, siger branchedirektør Leif Nielsen i en pressemeddelelse.

Ifølge den foreløbige tidsplan fra Fødevarestyrelsen ventes mærket tidligst at kunne anvendes fra 2025.