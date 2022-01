Nyt krisecenter skal hjælpe voldsramte kvinder

- KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder red.) opdagede for nogle år siden, at der var kvinder, der havde brug for et tilbud, men ikke kunne få det. Så oprettede man først et center på Fyn, der viste, at der faktisk er et behov, og det behov er større end de 20 kvinder, der kan være der, fortæller daglig leder for Redernes Krisecenter Midtjylland, Sanne Neergaard Kjellow, til TV2 ØSTJYLLAND.

Specialiseret indsats

Det nye krisecenter slår op for dørene den 18. januar. Her vil man kunne hjælpe op til 14 kvinder.

Det gøres blandt andet med specialiserede indsatser fra en lang række fagpersoner, blandt andet socialrådgivere og psykologer.