Nyt forsøg baner vej for 34 meter lange lastvognstog

Sparer CO2

En analyse fra Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har vist, at man på den måde ikke kun kan spare 22.000 tons CO₂ over en periode på 15 år, men også kan opnå en samfundsgevinst på 300 millioner kroner.

I Dansk Industri er man henrykt over, at det er lykkedes partierne at nå til enighed.

- Med de længere vogntog kan vi transportere langt mere gods på den samme lastbil - til gavn for klimaet. Det har længe været et ønske i transportbranchen at få mulighed for at køre med de ekstra lange lastbiler, og vognmændene er klar til at komme i gang, siger Karsten Lauritzen, der er branchedirektør i DI Transport.