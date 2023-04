Nyt forbud: Slut med gummi på kunstgræsbaner

Et nyt plastikforbud på kunstgræsbaner får opbakning fra både EU-kommisionen og EU-landene. Det betyder, at om otte år er det slut med at have gummigranulater på kunstgræsbaner, som både børn og superligaspillere løber rundt på i dag.

- Forbuddet vil betyde, at spillere, både børn og voksne, i fremtiden ikke skal udsættes for de skadelige kemikalier fra mikroplasten, siger Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Gummigranulater bliver ofte produceret af ophuggede bildæk, som indeholder små plastikpartikler, som med tiden forsvinder fra kunstgræsbanerne. Det er både skadeligt for miljøet og sundheden.



Superligaen må kridte fodboldstøvlerne



Det nye forbud rammer også fodboldklubben Silkeborg IF. Direktøren for klubben Kent Madsen håber på en løsning, inden forbuddet træder i kraft.

- Jeg håber, at indenfor otte år har producenterne lavet et lignende produkt uden gummi, som vi kan bruge på kunstgræsbaner. Det der findes nu, er ikke godt nok til topfodbold. Hvis ikke det lykkes, er vi nødt til at spille på en konventionelbane, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over, siger Kent Madsen.