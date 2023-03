Nyt fjernbusselskab skal konkurrere med Flixbus og Kombardo

Snart er der endnu flere muligheder, når man skal fra A til B.

Vikingbus lancerer et nyt fjernbuskoncept med navnet Fleet, som fra 30. marts skal konkurrere med Kombardo Expressen og Flixbus.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse onsdag.

Fleet-busserne kommer til at køre dagligt mellem landets største byer, og ugentligt kommer der mere end 160 afgange fordelt på 19 danske byer.

Blandt tankerne bag konceptet er, at man har pladsgaranti, hvis man booker sin billet 24 timer inden afrejse.

- Vi vil med andre ord give vores kunder noget af det, de efterspørger allermest; nemlig friheden til at være spontan og booke en billet til en konkurrencedygtig pris i sidste øjeblik, siger Thomas Wandahl, som er administrerende direktør i Vikingbus.

Ifølge direktøren, kan det lade sig gøre, da VIKINGBUS råder over 800 busser. Så mængden af afgange kan tilpasses, alt efter hvor mange, der har bestilt billet.

Billetpriserne starter fra 79 kroner.

Man vil kunne booke billetter på Fleets hjemmeside eller i selskabets app, hvor man også kan følge sin bus live.

Fleet er ikke det første forsøg på at blive en ny stor spiller på fjernbusmarkedet.

Tilbage i 2020 var det "Lynbussen", der fyldte mediebilledet. Lynbussen skulle køre mellem de store byer til en fast lav pris, uanset hvornår man bestilte. Der gik dog ikke længe, før selskabet kom under tvangsopløsning. Det skete i november 2021.

Lynbussen var finansieret af stifteren Steen Petersens egen lomme, hvor Fleet har et af Danmarks største busselskaber som moderselskab.

Fjernbusmarkedet var før 2019 begrænset af lovgivning, der betød, at fjernbusser skulle krydse grænser mellem to trafikselskabgrænser eller mellem Fyn og Sjælland. Men i juli 2019 ændrede reglerne sig til, at rejserne blot skulle være mindst 75 kilometer lange.

Det gav et selskab som Flixbus anledning til at udvide med nye afgange.