Nyeste smittetal i Østjylland: Så mange er smittede, døde og nyindlagte

Hver dag offentliggør Serum Instituttet, hvor mange patienter der er indlagt med COVID-19 i Region Midtjylland. Få de seneste tal her.

Kurven for antallet af indlagte med coronavirus fortsætter nedad.

Også antallet af alvorligt syge patienter, der får hjælp til at trække vejret af en respirator, falder og har nået det laveste niveau siden midten af marts.

Region Midtjylland er i øjeblikket langt fra den hårdest ramte region i Danmark.

Læg mærke til, at tallene nedenfor er for hele Danmark og ikke kun for Region Midtjylland.