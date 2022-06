Nye tiltag skal øge sikkerhed for voldsofre

En tidlig, effektiv og koordineret indsats over for voldsudsatte og børn, inden de kommer til krisecentrene er også et fokuspunkt, ligesom der også skal fokus på udøveren af volden. Her vil man blandt andet begrænse den indsattes ret til prøveløsladelse, hvis der er tale om en person, som er dømt for partnervold eller drab.

- Myndighederne, politi, politiker og civilsamfundet skal gå sammen, siger Camilla Fabricius.

Psykiatrien skal være klar

Få uger før drabet på Freyja Egilsdottir, havde hendes drabsmand henvendt sig til psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital med depression og selvmordstanker - præcis som han også havde gjort, kort før han slog sin første kone ihjel i 1995.