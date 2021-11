Nye restriktioner kan være på vej

Regeringen har indkaldt Folketingets sundhedsordførere til møde klokken 13.00 for at drøfte coronasituationen.

Det oplyser Per Larsen, som er sundhedsordfører for De Konservative.

Det er oplagt, at der på mødet vil blive diskuteret yderligere restriktioner, som skal begrænse smitten med coronavirus.

Mundbind i offentlig transport?

- Nu må vi se, hvad de kommer med, men det kunne selvfølgelig være at indføre mundbind i busser og tog for at dæmpe smittetrykket, siger Per Larsen.

- Hvis eksperter mener, at vi skal tage det redskab i anvendelse, så synes jeg også, at det er en mulighed, der foreligger.

Det er Folketingets epidemiudvalg, som skal godkende, at der bliver indført nye og flere restriktioner. Helt konkret skal der ikke være et flertal i udvalget, som er imod eventuelle nye restriktioner.