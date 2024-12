Nye regler kaldes godt nyt for dit kæledyr

Helt nye regler betyder, at det nu kun er tilladt af fyre nytårskrudt af 31. december og 1. januar. Og det er noget, de er glade for hos dyrlægen – for dyrenes skyld.

Angstdæmpende medicin

Hos dyrlægen plejer de at have ekstra travlt i december. Mange hunde og katte har simpelthen brug for angstdæmpende medicin for at komme igennem nytårsdagene.

- Men med de nye regler er det kun i et par dage, der bliver skudt af, og så er det ikke på samme måde nødvendigt at bruge medicinen, pointerer dyrlægen.

Hun håber, at den kortere periode med larm kan betyde, at dyreejere langt hen ad vejen kan bruge kosttilskud i stedet for medicin. Men nogle hunde og katte vil stadig have brug for medicin.

- Fordi de simpelthen bliver så bange, siger hun.

- Men nu er det jo kun et par dage, forhåbentlig. Hvis altså alle overholder loven, siger Tina Christensen.

Tag det i opløbet

Dyrlægen understreger, at man altid skal komme ind forbi med sit kæledyr, hvis man er i tvivl – uanset at der nu er færre fyrværkeridage.

- Vi håber ikke, at folk lader være med at komme, fordi de tror, at deres hunde og katte ikke bliver bange. Der er stadig nogen, der har behov for at få medicin.

Også nybagte hunde- eller katteejere kan få hjælp. Og det er en god idé at tage angsten i opløbet.

- Hvalpe og killinger er meget sjældent bange det første år, men de bliver alligevel påvirkede af det. Så det bedste, man kan gøre for at få et roligt nytår, er at give noget kosttilskud, så de er beroligede og får en god oplevelse, siger dyrlæge Tina Christensen.