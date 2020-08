Nye regler: Du skal bære mundbind hele vejen

Ministeriet har tirsdag formiddag udsendt klare retningslinjer for, hvornår man skal bære mundbind i busser, tog og Flextrafik i Aarhus og fem andre østjyske kommuner.

Kravet om mundbind gælder for alle lokal- og regionalbusser i Midtjylland. Det gælder også x-busser, der kører igennem de seks kommuner. Selvom en bus ikke begynder eller slutter sin rute i en af seks kommuner, skal man bære mundbind på hele rutens længde, oplyser Transportministeriet.

Der er tale om Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Horsens, Odder og Skanderborg.

Kravet omfatter derudover flextrafik, skolebusser og alle letbaner. Her gælder kravet også i rutens fulde længde, selvom man ikke skal af på et stop i en kommune, der er omfattet af kravet om mundbind.

For togpassagerer er reglerne en smule anderledes. I tog skal man være iført mundbind, når man kører i et område med krav om mundbind. Det vil sige, at kører man fra Vejle til Skanderborg, skal man have mundbind på, når man når til den første station i Horsens Kommune.

Det gælder også passagerer, der rejser igennem de seks kommuner uden at stå af. Hvis man kører med lyntog fra København til Aalborg skal man tage sit mundbind på i den første kommune i området, og man skal beholde det på, til toget er kørt ud af området.

Tog- og busselskaber opfordres til at skilte med reglerne, så passagerne ikke er i tvivl.

De nye regler skal være med til at standse det nye udbrud af coronasmitte i Østjylland.

- Jeg vil gerne understrege, at reglerne ikke erstatter myndighedernes generelle anbefalinger. Derfor er det stadig vigtigt, at alle bruger deres sunde fornuft, passer på sig selv, og ikke mindst passer på medpassagererne. Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt, tag cyklen på kortere strækninger, og vigtigst: Hold afstand, husk den gode håndhygiejne, og hav et med mundbind i tasken, siger transportminister Benny Engelbrecht.

