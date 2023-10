Nye iPhones kan overophede som følge af softwarefejl

De nye iPhone 15 og iPhone 15 Pro kan overophede som følge af softwarefejl.

Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Det er kun en uges tid siden, at iPhone 15 og iPhone 15 Pro gik i salg.

- Vi har identificeret nogle forhold, der kan få mobiltelefonerne til at blive varmere end forventet. Enhederne kan føles varmere i løbet af de første par dage efter opsætning eller gendannelse af enheden på grund af øget baggrundsaktivitet, siger Apple til Forbes.

Det er forventeligt - dog er der også fundet en fejl i iOS 17, der påvirker nogle af de nye iPhones. Fejlen vil blive rettet i softwareopdateringen iOS 17.1, som snart rulles ud, siger Apple ifølge Forbes.

Samarbejder om en løsning

Nye opdateringer i tredjepartsapps såsom Instagram og Uber, kan også være med til at overbelaste de nye telefoners systemer.

Apple samarbejder med app-udviklerne om at finde en løsning.

Apple understreger, at der ikke er nogen risiko for sikkerheden eller for iPhones langsigtede ydeevne, da iPhones har indbygget beskyttelse mod overophedning. Hvis temperaturen inde i en iPhone stiger ud over det normale, vil telefonens komponenter - ifølge Apple - regulere temperaturen.

Det er ikke alle, som har købt de nye iPhone-modeller, der har oplevet overophedning af enhederne.