Nye Borgerlige-politiker får kritik efter udtalelse om afføring i menstruationsdebat

Emma Libner mener ikke, at Lars Boje Mathiesen anerkender kvindens biologi, når han henviser til, at menstruerende kvinder blot kan tage p-piller for at stoppe blødningerne.

For det må ligge frit for den enkelte menstruerende, om man har lyst til at have en naturlig cyklus med mulighed for uforudsete blødninger.

- Han står jo faktisk og siger, at personer, der menstruerer – omkring halvdelen af befolkningen – bare skal lave om på sig selv for at passe ind i samfundet, siger Emma Libner.

Lyt til dem, der menstruerer

På Twitter skriver tv-vært og arkitekt Ane Cortzen, at hun er "virkelig, virkelig overrasket" over, at Lars Boje Mathiesen tror, at kvinder kan holde deres menstruation inde på samme måde, som han kan styre sin afføring.

Tror han, at vi bare går og giver los i underbukserne som udslag af en form for dovenskab? spørger hun.