Nye barselsregler er nu trådt i kraft

Vigtigt skridt

Hos fagbevægelsen er der glæde at spore. Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, kalder det et vigtigt skridt for ligestillingen og for mødrenes muligheder på arbejdsmarkedet.

- I de sidste mange år har kvinderne holdt 90 procent af barslen, og jeg tror, at mange vil nikke genkendende til, at det er gået ud over løn og muligheder på arbejdsmarkedet.

- Omvendt er fædrene gået glip af muligheden for at få en mere ligeværdig forældrerolle fra start af, siger hun.

Lizette Risgaards håb er, at Danmark kan komme på niveau med lande som Sverige, Norge og særligt Island, der har haft stor succes med at få fædre til at tage mere barsel.