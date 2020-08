Nye åbningstider i nattelivet - sådan er det gået

Politiet har været til stede med både almindelige patruljer og særlige corona-enheder, men de har haft en stille weekend, selvom udskænkningsstederne har kunne holde åbent til klokken to i stedet for til klokken 24 for første gang i lang tid. Dog ikke i Aarhus og Silkeborg.

- Der har været mange i byen, men ikke noget, der har givet anledning til noget hos, siger vagtchef Rene Ludvig.

Han fortæller, at det er en usædvanlig søndag morgen på politigården i Aarhus.

- På en normal søndag plejer vi at have kælderen fyldt med berusede personer, men der er næsten tomt, siger vagtchefen.

De seneste uger har der været mange anmeldelser om musik til ulempe, altså meget høj musik, der generer naboer til parker og åbne områder. Men det har været meget begrænset i denne weekend.

- Det er måske regnen, der har lagt en dæmper på det, siger vagtchefen.

Pubejer roser kunder

I Grenaa ejer Maria Ørbæk pubben Humlechok. Hun fortæller, at weekenden har været en stor positiv oplevelse.

- Det er gået over alt forventning. Folk er forstående, siger hun.

Fredag var den oprindelige plan, at de fortsat ville lukke klokken 24, men gastropubben var fyldt med glade mennesker, da klokken nærmede sig midnat, og så blev åbningstiden udvidet til klokken to.

Lørdag aften var der igen kø foran hendes gastropub klokken 22.45. Gæsterne havde forstået budskabet om, at dørene bliver lukket for nye gæster klokken 23. Det er heller ikke muligt at forlade stedet og komme ind igen.

- Der er altid nogen, der synes, at det er træls. Men jeg synes, at folk har forstået det, siger Maria Ørbæk.

Unge stikker ud

Hun er særligt imponeret over en gruppe af gæster, der har accepteret, at festlighederne skal være afdæmpet uden dans og nærkontakt.

- Man skal fremhæve de unge mennesker, i hvert fald i Grenaa. Jeg er målløs over den forståelse, de har udvist. Man kunne godt forestille sig, at det er de unge, der ville have det største behov for at komme ud og danse og feste, men det er gået fantastisk, siger Maria Ørbæk, ejer af Humlechok i Grenaa.

I København har der i denne weekend været afholdt såkaldte piratfester, hvor private har afholdt store fester på afsidesliggende steder i Hovedstadsområdet.

Det har ikke været et problemet i Østjylland, oplyser politiet.

- Vi har ikke oplevet det, og vi har heller ikke fået anmeldelser, siger vagtchef Rene Ludvig.