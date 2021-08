Nyd det lune vejr fredag: Nu bliver det køligere

Koldere luft er på vej mod Danmark, og allerede fredag aften slår det igennem, da temperaturerne her ventes at tage et dyk.

Det fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen.

Men inden det køligere vejr finder vej, venter der de fleste steder i landet en relativt lun fredag.

- Vi har fået en god start på dagen i dag. Der er lidt forskel på, hvor i landet man befinder sig. I den østlige del bliver det lunest, siger meteorologen.

Lokalt kan det om formiddagen blive op til 25 grader, mens der bliver overgange med skyer.