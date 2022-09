Ny undersøgelse: Stor opbakning til naturnationalparker

Hendes mistillid til undersøgelsen bunder især i de spørgsmål, der er stillet. Og at ingen af dem omhandler dyrevelfærd.

- Jeg ville have stillet nogle andre spørgsmål, hvis det var mig.

- For eksempel om det skal gå ud over dyrevelfærden, at vi har de her naturnationalparker. Skal det det gå ud over adgangsforholdene i naturnationalparkerne? De spørgsmål ville jeg have stillet, og så er jeg sikker på, at det (resultatet, red.) ville være anderledes, siger Pia Kjærsgaard.

Danmarks Naturfredningsforening er ikke enig i kritikken.

- På det her tidspunkt i debatten har vi en begrundet forventning om, at folk i almindelighed er relativt oplyste om, hvad naturnationalparker indebærer - herunder også græssende dyr, siger Sebastian Jonshøj og fortsætter:

- Derfor har vi med vilje ikke prøvet at pådutte folk en forudindtaget holdning. Vi har bedt dem på et relativt nøgternt grundlag om at tage stilling til de her spørgsmål.

I Østjylland er det især debatten om de græssende dyr i Mols Bjerge, der har fået debatten til at skumme med raseri og beskyldninger.