Ny undersøgelse: Hver tredje vil fortsætte med mundbind

30 procent oplyser, at de vil bruge mundbind eller visir i offentlig transport, når kravet er fjernet, mens 22 procent vil bruge det i butikker. 21 procent svarer, at de vil fortsætte med at bruge det i sundhedsvæsenet.

I Megafon-målingen har 1005 danske borgere svaret på spørgsmålene.

- Et udtryk for pessimisme

Mens andelen, der fortsat vil bruge mundbind, for nogle kan være overraskende, mener formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen dog, at det reelt ikke vil være så mange, når kravet fjernes, siger hun til Politiken.