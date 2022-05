Ny udvikling: Tyve stjæler færre men dyrere cykler

Hun vurderer, at organiserede cykeltyverier fylder mere end tidligere.

Derfor ønsker branchen et tættere samarbejde med politiet om at sætte ind over for de professionelle og organiserede tyverier.

- Vi skal gøre det svært for cykeltyvene på flere fronter. For det første gøre det svært at stjæle cyklen. For det andet gøre det lettere for cyklen at finde tilbage til rette ejermand.

- Men - og det er lige så vigtigt - gøre det svært for tyvene at komme af med cyklen. Her vil vi gerne gå sammen med politimyndighederne om at gøre livet langt sværere for de organiserede cykeltyve, siger Pia Holm Steffensen.