Ny supermarkedskæde vil gå under discountpriserne

Energipriserne er på himmelflugt, og både supermarkeder, købmænd og deres kunder har sværere ved at få det hele til at hænge sammen.

Nu prøver Salling Group at tage bestik af situationen og tilbyde et nyt alternativ i kampen om dagligvarekunderne.

Basalt er navnet på den nye kæde, oplyser Salling Group i en pressemeddelelse, og en af de første butikker åbner i Aarhus.

Basalt-butikkerne vil ifølge Salling Group have priser, der i gennemsnit er 15 procent under priserne i discountkæderne.

Til gengæld vil man ikke kunne finde alle varer i butikkerne. Basalt satser benhårdt på de mest basale varer som pasta, havregryn, toiletpapir, bleer, tandpasta, langtidsholdbar mælk, mel og brød. Hertil kommer et udvalg af frugt og grønt.

Sparer på alt

Hvad man ikke vil kunne finde i butikkerne, er varer på køl og frys. Salling Group er i pressemeddelelsen meget klare om, at dét sparer kæden for store omkostninger på energi.

Kæden vil også spare ved ikke at holde åbent om aftenen.

Basalt-butikkerne vil ifølge pressemeddelelsen også være noget spartansk indrettet med varer stående direkte på de paller, de er leveret på.

Til forskel fra de øvrige supermarkeder vil der ikke være nogen mængderabatter. Salling Group lover dog, at flere end 80 procent af varerne vil koste mindre end 20 kroner per styk, og 50 procent vil koste maksimalt ti kroner.

Ti butikker i den nye kæde vil åbne i de kommende uger, og én af dem kommer til at ligge på Viby Ringvej i Aarhus, hvor der hidtil har ligget en Netto. Første åbningsdag er 12. oktober.

- Vi glæder os enormt meget til at byde aarhusianerne indenfor og vise vores nye butik frem og håber, den bliver taget godt imod. Med markedets laveste priser på de mest basale dagligvarer har vi i hvert fald givet vores bud på et konkret våben mod inflationen, siger Per Bank, CEO i Salling Group.