Ny sommerpakke skal hjælpe turistbranchen

Der er hjælp på vej til nogle af de brancher, som har været særligt hårdt ramt på grund af udbredelsen af covid-19.

Fra juni forsvinder en række hjælpepakker, og derfor foreslår regeringen ligesom sidste år nu en sommerpakke, der skal stimulere dele af dansk økonomi.

- Det går godt rigtig mange steder, men vi skal også være klare på, at der findes brancher, som har det rigtig, rigtig svært og er gået gennem en utrolig vanskelig tid.

- Vi er lykkedes med at holde smittetallet nede og økonomien oppe, og derfor står Danmark et stærkere sted end landene omkring os, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.