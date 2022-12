Ny rente rammer boligejere hårdt

Mange boligejere skal til at finde flere penge i budgettet til huset eller lejligheden.



Omtrent 200.000 danskere med realkreditlån med en halvårlig rentebinding får 27. december ny rente for det næste halve år. Og den bliver langt højere end hidtil.

Renten står til at stige mere end to procentpoint i snit, og det er noget, som kommer til at kunne mærkes ude i de danske hjem, siger en økonom.

Ifølge Arbejdernes Landsbank kan berørte boligejere med afdrag hver måned vente at skulle finde 570 kroner ekstra efter skat for hver million, de har lånt. For dem uden afdrag er tallet 1360 kroner, viser beregningerne.

- Det er noget, der kommer oven i den meget markante stigning i inflationen, som har gjort det 3300 kroner dyrere om måneden at være en gennemsnitlig børnefamilie, siger cheføkonom Jeppe Juul Borre.

Banken anslår, at der er omkring 1,2 millioner boligejere med realkreditlån. Der er altså en stor andel, som nu får ny rente.

Største stigning

Hos realkreditinstituttet Totalkredit er det cirka 15 procent af boligejerne, som skal have ny rente på deres F-kort-lån, hvor renten reguleres hvert halve år.

- Den kommer nok til at stige til i omegnen af tre procent. Det er den største stigning, vi har set for de her F-kort-lån, siger chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Renteløftet skyldes, at centralbankerne har hævet renten for at få inflationen ned. Løftet skal få efterspørgslen til at falde - og på sigt prisstigningerne.

- Det her er et tegn på, at når vi ser pengepolitiske stramninger, er det noget, der påvirker virksomheder og husholdninger meget direkte.

- Det bør afspejle sig i efterspørgslen og være med til at lægge en dæmper på den samlede inflation. Det er sådan, mekanismerne fungerer, forklarer Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

Sune Malthe-Thagaard fra Totalkredit forventer, at rentestigningerne vil få en ende i starten af 2023. Der er dog mange usikkerheder.

- Det er klart den rigtige medicin at sætte renten op. Problemet er, at det er svært at vurdere, hvor meget medicin patienten skal have, siger han.