Ny prognose viser barskt vintervejr på vej mod Danmark

Et lavtryk ser fortsat ud til at lægge vejen forbi Danmark med både kraftig blæst og nedbør, der kan være med regn, slud eller sne – afhængigt af, hvor i landet man befinder sig.

Tirsdag forventes lavtrykket at sende nedbør ind over Danmark. I første omgang vil det falde som regn eller slud.

I skrivende stund befinder næste uges lavtryk sig lige syd for Grønland. Herfra bevæger det sig mod De Britiske Øer, hvor lavtrykket forventes at ankomme mandag.

Lavtryksbanen er afgørende

Endnu er den endelige lavtryksbane stadig usikker, men de seneste prognoser tegner et billede af, at lavtrykket natten til onsdag ligger over den sydøstlige del af landet.

Det får den betydning, at der trækkes kold luft ned over særligt Jylland. Her vil nedbøren højst sandsynlig gå over i sne.

Omvendt er det stadig noget lunere mod sydøst. Derfor vil det forsat være med regn over disse landsdele.

I sidste ende er det lavtrykkets bane, der afgør, hvem der får regn, slud eller tøsne.

Da vinden samtidig blæser kraftigt op – langs kystnære områder op til stormstyrke – kan det for nogle komme til at føles som at befinde sig i en snestorm. Dog ser det ud til, at kriterierne for en snestorm ikke opfyldes.