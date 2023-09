Ny opgørelse: Kærestesvindel koster kassen

Dansk politi har for første gang opgjort omfanget af kærestesvindel, hvor ofrene bliver snydt til at overføre penge til en person, som på nettet udgiver sig for at være en potentiel kæreste.

Ifølge NCIK, Nationalt Center for It-relateret Kriminalitet, er det en af de kriminalitetsformer, der er forbundet med de største private økonomiske tab.

- Den økonomiske svindel bliver ved og ved, til der ikke er flere penge at komme efter. Indimellem står forurettede tilbage uden penge at leve for.

- Ud over at miste hele deres opsparing har de også ofte taget lån, siger Kresten Munksgaard, der er sektionsleder for forebyggelse og analyse i NCIK, til Politiken.

Finder ofrene på nettet

Svindlerne finder ofte deres ofre via Facebook, Instagram eller forskellige datingportaler. Her giver de sig ud for at være på udkig efter en kæreste.

De kommer tæt på deres ofre ved gennem et stykke tid at udveksle kærlige og personlige beskeder og på den måde opbygge en relation. På et tidspunkt får de som regel brug for et lån, som ofrene giver dem.

Ifølge opgørelsen udgør kvinder i alderen 45 til 65 den største gruppe blandt ofrene for kærestesvindel.

Kvinder mister i gennemsnit flere penge end mænd, når de bliver snydt til at overføre penge til en falsk potentiel kæreste. Kvinder overfører i gennemsnit 154.450 kroner, mens mandlige ofre i gennemsnit mister 96.000 kroner.